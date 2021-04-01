أسمنت سيناء تحقق 560.3 مليون جنيه خسائر مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ صعدت صافي الخسائر المجمعة لشركة أسمنت سيناء العام الماضي، لتصل إلى 560.267 مليون جنيه، مقابل 446.124 مليون جنيه العام المقارن 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

بينما صعدت صافي مبيعات الشركة وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 889.162 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 752.250 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وقفزت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 1.175.024 مليار جنيه مقابل 984.067 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وانخفض مجمل الخسائر العام الماضي إلى 285.862 مليون جنيه، مقابل 231.817 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وارتفعت الخسائر الناتجة عن التشغيل خلال نفس الفترة إلى 639.135 مليون جنيه، مقابل 570.988 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي خسائر أسمنت سيناء إلى 553.980 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 442.252 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

لذا قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان