مال وأعمال

الكابلات الكهربائية المصرية توقع اتفاقية مع كايرو للتأجير لتمويل مصنعها الجديد

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رنا ممدوح _ وقعت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، اتفاقية تمويل مع كايرو للتأجير التمويلي، لتمويل التكلفة الاستثمارية للمصنع الجديد.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التكلفة الاستثمارية لمصنع الكابلات الكهربائية المصرية الجديد تبلغ 800 مليون جنيه تقريبا.

وأعلنت أن الشركة قامت بتوقيع عقد المرحلة الأولى من تلك الاتفاقية والخاص بالتنازل والبيع والتأجير لقطعة الأرض رقم 31 .

وأشارت إلى أن التنازل يشمل ماعليها من كافة المباني والأسوار والإنشاءات المقامة عليها والكائنة بالمنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات، مع شركة كايرو للتأجير بقيمة 37.236 مليون جنيه.

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وأوضحت أن ذلك وفقا لقرار الجمعية العامة الغير العادية للشركة والمنعقدة أول أمس 30 مارس.

لذا قررت ادارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الكابلات الكهربائية المصرية لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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