سيدي كرير للبتروكيماويات: العمومية أقرت زيادة رأس المال بمبلغ 210 ملايين جنيه

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رنا ممدوح _ قررت الجمعية العامة العادية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات في جلستها أمس تفويض مجلس الإدارة للسير في إجراءات زيادة رأس المال بمبلغ 210 ملايين جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة يترتب عليها ارتفاع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 1.260 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الزيادة تتم من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بعدد 105 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.
الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بعد الضريبة بمبلغ 26 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 487 مليون جنيه بعام 2019، مسجله تراجعاً بنسبة 94.66%.
وأرجعت سيدي كرير للبتروكيماويات، انخفاض أرباحها إلى هبوط متوسط أسعار البيع خلال عام 2020 مقارنة بمتوسط أسعار البيع خلال نفس الفترة لعام 2019.
وأشارت إلى أنه من ضمن الأسباب انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية عالميا ومحليا والمنافسة الشديدة التي تواجهها شركات البتروكيماويات المصرية نتيجة الظروف العالمية التي أدت إلى تباطئ الطلب وانخفاض كميات الغازات المتاحة من غازات التغذية الواردة من حقول الصحراء الغربية خلال العام.
وانخفضت الإيرادات بنسبة 30.11%، لتصل إلى 3.467 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 4.961 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
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