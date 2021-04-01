ويليس ري: تعطل قناة السويس قد يؤدي لمطالبات كبيرة على صعيد إعادة التأمين

– قال جيمس فيكرز رئيس ويليس ري إنترناشونال لإعادة التأمين لرويترز إن تعطل الملاحة في قناة السويس سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة من شركات إعادة التأمين، مما سيزيد الضغوط التصاعدية على أسعار إعادة التأمين البحري.

وبدأت تحقيقات رسمية هذا الأسبوع في كيفية جنوح سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن في القناة مما أدى لتوقف الملاحة في الممر المائي العالمي الرئيسي لأسبوع تقريبا.

وقال فيكرز أيضا إن خسائر قطاع إعادة التأمين “لن تكون مبلغا هينا من المال”.

وأضاف أن تعطل الملاحة في القناة كان الأحدث في عدد متزايد من الكوارث من صنع الإنسان التي تسفر عن خسائر لإعادة التأمين، إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي.

تساعد شركات إعادة التأمين شركات التأمين على تغطية المطالبات في الوقائع الجسيمة مثل الأعاصير في مقابل جزء من قسط التأمين. وعادة ما ترفع شركات إعادة التامين الأسعار بعد تكبدها خسائر كبيرة.

وقال فيكرز إنه حتى قبل واقعة قناة السويس، لم تكن السوق البحرية “بحاجة لكثير من التشجيع لمواصلة التحرك في اتجاه تصاعدي”.

وتفرض جائحة كوفيد-19 أيضا ضغوطا صعودية على أسعار إعادة التأمين على نطاق واسع.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة، صرح أمس الأربعاء، بأن الهيئة ستطالب بتعوضيات مالية من الشركة مالكة السفينة الجانحة قد تتخطى المليار دولار والتي تتضمن تعطل حركة الملاحة والجهود التي بذلت لتحرير السفينة، مؤكدا عدم مغادرة “أيفر جيفن” لمصر قبل انتهاء التحقيقات التي يشارك بها جهات دولية أيضا.

وأعلنت الهيئة العامة لقناة السويس مساء الاثنين الماضي، استئناف حركة الملاحة في القناة مجددا بعد نجاحها في تحرير سفينة إيفرجيفن التي جنحت بعرض القناة لمدة ستة أيام.

وذكر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن التي انتظرت العبور من قناة السويس خلال فترة توقف الملاحة بسبب حادث السفينة الجانحة وصل 422 سفينة، وضعت الهيئة خطة لعبورها من القناة خلال 3 أيام، مع منحها خصومات على الرسوم تتراوح بين 5 و15%.