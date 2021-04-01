طلبيات المصانع البريطانية تقفز في مارس مع قرب نهاية الإغلاق

– كشف مسح اليوم الخميس، أن المصانع البريطانية سجلت زيادة في الطلبيات في مارس وتستعد لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد بعد إجراءات عزل عام وإغلاق لمكافحة جائحة كوفيد-19 عبر تعيين موظفين بأسرع وتيرة منذ 2014.

وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 58.9، ليُعدل صعودا من قراءة أولية بلغت 57.9، ويسجل أعلى قراءة في أكثر من عشرة أعوام بقليل.

ومن المتوقع أن تؤدي حملة التطعيم السريعة في بريطانيا ضد مرض كوفيد-19 إلى انتعاش الاقتصاد هذا العام بعدما تراجع بنحو عشرة بالمئة في 2020 وهو أكبر انكماش في نحو 30 عاما.

وكشف مسح مؤشر مديري المشتريات أن الطلبيات الجديدة زادت بثاني أسرع وتيرة خلال أكثر من ثلاثة أعوام حيث تتأهب الشركات لرفع إجراءات العزل العام والإغلاق، الأمر الذي سيعني إعادة فتح المتاجر غير الأساسية وأماكن الضيافة الخارجية بدءا من 12 أبريل.

وبلغ التفاؤل أعلى مستوى في سبع سنوات، ليتماشى مع مسوح أخرى نُشرت في وقت سابق يوم الخميس، وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بعد أن عاني من انخفاضات متلاحقة.

وما تزال الصادرات ضعيفة، لكنها شهدت زيادة أيضا بفضل تحسن الطلب في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.