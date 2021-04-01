وكالات _ ارتفعت عملة دوجكوين الرقمية بشكل صاروخي اليوم الخميس، بعد تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك تحدث من خلالها عن العملة الرقمية. وقال رجل الأعمال الأمريكي الشهير في تغريدة اليوم، إنه سيرسل عملة دوجكوين إلى القمر. وعقب ذلك قفزت العملة الرقمية بنحو 20%، وسجلت بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو ارتفاعا بنسبة 18.53% إلى 0.0643 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملة دوجكوين الرقمية تقفز 20% بعد تغريدة لإيلون ماسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.