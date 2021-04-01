انكماش اقتصاد قطر 3.9% في الربع الأخير من 2020

– أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد قطر انكمش 3.9 بالمئة في الربع الرابع من 2020 مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8 بالمئة وتراجع لقطاع البناء بنحو خمسة بالمئة.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان إن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة تراجع أيضا على أساس فصلي، إذ هبط 0.5 بالمئة في الربع الرابع.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي لكنه نما 5.6 بالمئة مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في ديسمبر انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري 2.5 بالمئة في 2020.

وتوقع انتعاشا إلى نمو 2.7 بالمئة في 2021.