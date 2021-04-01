فايزر وبيونتك: لقاحنا فعال بنسبة 91% ويوفر الحماية من السلالات المتحورة

وكالات _قالت شركتا فايزر وبيونتك، إن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة 91% في الوقاية من المرض، وفقا لبيانات التجارب الجديدة التي شملت مشاركين تم تطعيمهم منذ ما يصل إلى ستة أشهر.

وكان اللقاح فعالا بنسبة 100% في الوقاية من المرض بين المشاركين في التجربة في جنوب أفريقيا، حيث تنتشر سلالة متحورة من فيروس كورونا تعرف باسم (بي1351)، على الرغم من أن عدد المشاركين فيها كان صغيرا نسبيا وبلغ 800.

وفي حين أن معدل الفاعلية الجديد البالغ 91.3% أقل من 95% المبلغ عنها خلال تجربة شملت 44 ألفا في نوفمبر تشرين الثاني، ينتشر عدد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا حول العالم منذ ذلك الحين.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن النتائج الجديدة، والتي تتضمن بيانات أكثر من 12 ألفا تم تطعيمهم بالكامل منذ ستة أشهر على الأقل، تمهد السبيل أمام تقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية. واللقاح حاصل على تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام في حالات الطوارئ.

وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، إن بيانات التجربة “تقدم النتائج السريرية الأولى التي تثبت أن لقاحا يمكن أن يوفر الحماية بشكل فعال من السلالات المتحورة المنتشرة حاليا، وهو عامل حاسم للوصول إلى مناعة القطيع والقضاء على هذه الجائحة”.

ويخشى الخبراء من أن السلالات الجديدة المنتشرة في جنوب أفريقيا والبرازيل قد تكون مقاومة للقاحات الحالية.