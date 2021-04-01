الأسهم السعودية تتراجع نهاية التعاملات وتغلق دون مستوى 9900 نقطة

وكالات _ أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس على تراجع طفيف بعد 4 جلسات من المكاسب، حيث أغلق المؤشر دون مستوى 9900 نقطة بعد جني الأرباح لبعض الأسهم القيادية.

وتراجع المؤشر العام 12 نقطة وبنحو 0.1 في المائة ليغلق عند مستوى 9895 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 10.8 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 328.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 432.3 ألف صفقة.

وتراجع سهم سابك بنحو 2 في المائة كأكثر الأسهم ضغطا على حركة المؤشر العام، تلاه أسهم “مصرف أرامكو السعودية” المتراجع 1.5 في المائة ثم أسهم “اس تي سي” والبنك السعودي الفرنسي.

قابل ذلك، ارتفاع أسهم البنك الأهلي وبنك الرياض بنحو 2.6 و3.3 في المائة، فيما تم نفاذ قرار الاندماج بين بنك سامبا والبنك الأهلي اليوم وذلك بعد انتهاء مهلة اعتراض الدائنين أمس، وتم تعليق تداول أسهم بنك سامبا في السوق الرئيسية نهائيا.

وكانت السوق المالية السعودية “تداول” قد علقت اليوم تداول أسهم 6 شركات مدرجة بالسوق الرئيسية وهي “ريدان، الكابلات، الصادرات، الباحة، سلامة للتأمين وأخيرا أنابيب العربية” حيث أتى تعليق تلك الشركات لعدم تمكنهم من إعلان القوائم المالية وذلك لمدة جلسة واحدة.

إلى ذلك، ارتفعت أسهم 90 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم تهامة للإعلان والجوف الزراعية بمكاسب تجاوزت 6 في المائة، تلاهم كل من الدرع العربي واسمنت الشرقية بارتفاعات تجاوزت 4 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 90 شركة، تصدرها أسهم شركة “عسير بنحو 3.9 في المائة، تلاه كل من أسهم أسيج والأهلية للتكافل بتراجعات بلغت 3 في المائة.

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