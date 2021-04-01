طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 719 ألفا

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– ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي، رغم اكتساب تعافي سوق العمل زخما مع انتعاش النشاط الاقتصادي، مدفوعا بزيادة التطعيمات وتحفيز مالي كبير.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الحكومية الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 719 ألفا للأسبوع المنتهي في 27 مارس، مقارنة مع 658 ألفا في الأسبوع السابق، والتي كانت الأقل منذ منتصف مارس 2020 عندما فُرضت إغلاقات إلزامية على الأنشطة غير الضرورية مثل المطاعم والحانات والصالات الرياضية في ولايات عديدة لإبطاء الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 680 ألفا في أحدث أسبوع.
يبدو أن سوق العمل تجاوزت الأسوأ بعد فقد 306 آلاف وظيفة في ديسمبر، وذلك بفضل تسارع وتيرة التطعيمات التي تسمح بإعادة فتح مزيد من الشركات والأعمال.
وترسل حزمة البيت الأبيض للإنقاذ من تداعيات الجائحة والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار شيكات إضافية بقيمة 1400 دولار إلى الأسر المؤهلة لذلك وتمدد أجل شبكة الأمان الحكومية للعاطلين عن العمل حتى السادس من سبتمبر أيلول، مما يعزز إنفاق المستهلكين.
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