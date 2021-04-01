مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة والتجاري الدولي يفقد أكثر من 1%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بصورة طفيفة بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 10564 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 1.04%، وأغلق عند مستوى 57.18 جنيه. بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.28% و 1.81% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 1.006.175 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 36.978 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 120 شركة مقابل تراجع 34 في حين لم تتغير أسعار 34. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 82.049 مليون جنيه. وحققت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 83.232 مليون جنيه، مقابل 1.182 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21.534 مليون جنيه. وحققت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 37.307 مليون جنيه، مقابل 15.773 مليون جنيه صافي شراء من الافراد. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 103.584 مليون جنيه، منها 70.012 مليون جنيه للأفراد، و33.572 مليون جنيه للمؤسسات. وسيطر المصريون على نسبة 75.14% من إجمالي تعاملات البورصة. فيما استحوذ الأجانب على 16.7% والعرب على 8.17% بعد استبعاد الصفقات. وسيطرت المؤسسات على 29.23% من تعاملات اليوم مقابل 70.76% من نصيب الأفراد. وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95%، تلاه سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 8.55%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 8.34%. بينما تصدر سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.39%، تلاه سهم غاز مصر بنسبة 6.02%، ثم سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.71%.

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