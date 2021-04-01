رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تغطية الطرح العام لشركة تعليم لخدمات الإدارة 29.38 مرة تقريبا.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أن إجمالي كميات أوامر الشراء المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت عدد 525.616 مليون سهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت 25 مارس الماضي عدم ممانعتها نشر “نشرة طرح” أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة لبيع حد أقصى عدد 357.822 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة تمثل نسبة الحد الأقصى 49%.

وحددت شركة تعليم شريحة الطرح العام وتبلغ عددها 17.891 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وبنسبة 2.45% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

وحددت في نشرة الطرح الخاصة بها الأشخاص الذين لهم حق المشاركة بالطرح العام وهم الجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للطلبات هو 1 سهم وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لشريحة الطرح العام.

الجدير بالذكر أن شركة تعليم لخدمات الإدارة، أعلنت في 30 مارس الماضي عن تغطية شريحة الطرح الخاص البالغة 339.931 مليون سهم عدد 2.34 مرة وذلك للمؤسسات ذات الملاءة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وأوضحت أنه قد تم تحديد السعر النهائي للطرح الخاص بقيمة 5.75 جنيهات للسهم وعليه فإن السعر النهائي لأسهم الطرح العام البالغ عددها 17.891 مليون سهم يبلغ 5.75 جنيهات للسهم الواحد.

وكان ملخص نشرة الطرح قد أشار إلى أن تلقي وتسجيل الأوامر يتم بسعر للسهم حده الأقصى 6.20 جنيهات، لافتة إلى أن السعر النهائي سيتم تحديده بعد غلق الطرح الخاص.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء التخصيص في الطرح العام بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب شراؤه لكل طالب شراء وفقًا لما تم الإشارة إليه بنشرة الطرح.

وفي 11 فبراير الماضي، كشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن طرح 49% من أسهمها طرحًا عامًّا وخاصًّا بالسوق الثانوية بالبورصة المصرية، عبر طرح شركة “سفنكس أوبليسك بي.في” حد أقصى 357.822.500 سهم عادي من الأسهم المملوكة لها، ما يمثل 49% من إجمالي رأس مال “تعليم”.