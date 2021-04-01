الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 8 أبريل وتسمح للوافدين بالمغادرة من المنافذ البرية والبحرية

دوت الخليج – أفاد طارق المرزم، الناطق الرسمي باسم حكومة الكويت اليوم الخميس، باستمرار تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد.

وأوضح المرزم، في بيان، أن الحظر الجزئي سيبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021، وذلك حتى صباح يوم الخميس 22 أبريل 2021، من الساعة 7:00 مساء وحتى 5:00 من صباح اليوم التالي.

وأوضح المرزم، أنه بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية يسمح بالخروج من تلك المنافذللمواطنين أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ، على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

كما يسمح للمقيمين في الكويت من غير المواطنين، بالخروج من المافذ البرية والبحرية بغرض مغادرة البلاد فقط، بحسب الناطق الرسمي للحكومة الكويتية.

وعن الإجراءات المتبعة خلال حظر التجوال الجزئي المطبق في شهر رمضان، أوضح المرزم أنه سيتم السماح بخدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من السابعة مساءا وحتى الساعة الثالثة صباحا.

وأضاف أنه سيسمح من الساعة السابعة مساءا وحتى العاشرة مساءا بممارسة المشي داخل المناطق السكنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى السماح بالتسوق من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، بنظام الحجز المسبق من الساعة السابعة مساءا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.