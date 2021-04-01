اتصالات مصر والقناة للسكر يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمزارعين

فاروق يوسف _ وقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون مع شركة القناة للسكر، وذلك بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية وخدمات الدفع الالكتروني لمساعدة المزارعين في الحصول على جميع مستحقاتهم المالية بسهولة مقابل محصول البنجر الذي يوردونه لشركة القناة.

ويتضمن بروتوكول التعاون منح المزارعين المتعاقدين مع شركة القناة للسكر خطوط اتصالات وإنشاء محافظ مالية لكافة المشتركين، وسيتم ارسال رسائل نصية لكل مزارع بمواعيد صرف مستحقاته المالية ليتوجه الى أي فرع من فروع اتصالات مصر المنتشرة في كافة مدن وقرى ونجوع الجمهورية ليستلم هذه المستحقات في الوقت المحدد بكل سهولة.

وبموجب الاتفاقية أيضًا تقوم شركة اتصالات مصر بإنشاء فرع لها داخل مصنع شركة القناة للسكر للتسهيل على المزارعين في سحب وإيداع أموالهم على محفظة اتصالات كاش.

وقال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشراكة ستخدم قاعدة عريضة من المزارعين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أدوات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات بالشكل الأمثل، وهو ما يتم العمل على تحقيقه بالتعاون مع شركة القناة للسكر بتوفير خطوط اتصالات وخدمات الدفع الالكتروني للمزارعين عبر خدمة اتصالات كاش.

وأضاف، أن الشراكة معنية بتعزيز خدمات الشمول المالي، عبر محفظة اتصالات كاش، والتي شهدت نموًا خلال الفترة الماضية بفضل تداعيات كورونا.

وأكد، أن استراتيجية اتصالات مصر تتوافق مع عمليات التحول الرقمي، والشمول المالي التي تنتهجها الدولة.

من جانبه، أكد، إسلام سالم الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، أن الشراكة مع اتصالات مصر ستساهم في نمو أعمال شركته، وهة ماةسيكون له مردود على القطاع الزراعي ككل.

وقال، أن القطاع الزراعي غائب عن التعاملات المالية الإلكترونية، وهو قطاع كبير يعمل به 35% من السكان، ويساهم في حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سالم أن التعاون مع شركة اتصالات مصر يأتي ضمن خطط واستراتيجيات القناة للسكر تجاه تنكية القطاع الزراعي، وضمهم في قاعدة الشمول المالي.

وتابع، أن الاتفاقية ستخدم أيضًا المزارعين المتعاقدين مع الشركة وتوجيههم بإستمرار وإرشادهم من قبل مهندسين متخصصين وذلك لتطبيق دورة زراعية مناسبة بحيث تحقق لهم زيادة في الإنتاجية وبالتالي زياده في العائد وصولاً إلى دفع كافة مستحقاتهم المالية عبر خدمات الدفع الالكتروني.