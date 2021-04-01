أوبك+ تتفق على زيادة تدريجية لإنتاج النفط من مايو

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_ قال مصدران في أوبك+ يوم الخميس إن المجموعة توصلت إلى اتفاق أولي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من مايو.
أضافت المصادر أن المجموعة مازالت تبحث الأرقام الدقيقة.
كانت مصادر قالت في وقت سابق إن أوبك+ تدرس زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو ومثلها في يونيو ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو .
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