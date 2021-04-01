الخطوط الملاحية تتوقع عودة الحركة بمجرى القناة لطبيعتها بدءا من الأسبوع المقبل

فهد حسين – رجح العديد من الخطوط الملاحية العالمية عودة الحركة لمعدلاتها الطبيعية بمجري قناة السويس خلال الأسبوع المقبل مع الانتهاء من عبور السفن المتراكية حاليا في مناطق الانتظار.

وعبرت 81 سفينة قناة السويس امس الأربعاء، من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن، بحسب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد استمرار الملاحة بالقناة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة.

ووصف الخط الملاحي ميرسك لاين، عملية تخليص السفن المنتظرة في قناة السويس بأنها “تسير على ما يرام”، منوها بعبور 43 سفينة المجرى الملاحي للقناة يوم الاثنين، و66 أخرى يوم الثلاثاء، ومن المتوقع عبور السعة القصوى من القناة يوم الأربعاء.

3 سفن عملاقة لميرسك بحمولات تتخطى 18 ألف حاوية تنتظر العبور

وأشار إلى أن هناك 17 سفينة لميرسك وشركاؤها في منطقة الانتظار عند المرسى لعبور القناة، وأن ثلاثة منها فئة “Triple Es” والتي تصل حمولتها 18 ألف حاوية مكافئة .

وتوقع ميرسك لاين، مع استمرار تدفق السفن في الوصول إلى مناطق الانتظار ، أن يستغرق الأمر حتى نهاية هذا الأسبوع لعبور قائمة الانتظار كاملة من القناة.

ويدرس “ميرسك لاين” عن كثب إمكانية تعديل شبكة مساراته لتجنب ازدحام الموانئ، والعمل على تخطيط نداءات السفن دون اشتباكات كبيرة، بحسب بيان لمجموعة APM Terminals التي أشارت إلى أن التحدي التالي هو “إعادة الخدمات في الموعد المحدد، حيث لدينا ما يقرب من 50 سفينة متأخرة لمدة أسبوع كامل أو أكثر بسبب غلق قناة السويس، إما في انتظار العبور حاليا أو إعادة توجيهها إلى طريق رأس الرجاء الصاح.

وقال “ميرسك لاين”: عندما تبدأ السفن المتأخرة في الوصول إلى موانئ التحميل التالية في كل من آسيا وأوروبا، لا يمكننا تجنب التأثير الكبير على توافر معداتنا وتوافر السعة في الفترة المقبلة.

وحثت الشركة عملائها على عدم التفكير في أن الموقف قد تم حله، لتنصحهم بمنح الأولوية للبضائع الأكثر إلحاحًا وأهمية ليتم شحنها أولاً بسبب القيود المتوقعة في الأسابيع القادمة.

وأوقفت ميرسك لاين الحجوزات قصيرة الأجل التي يتم إجراؤها عبر “Spot” التابع لمجموعة APM Terminals، وكذلك العقود قصيرة الأجل هذا الأسبوع وفي المستقبل القريب على صفقات محددة مؤقتًا.

27 سفينة للخط الفرنسي “CMA CGM” في مناطق الانتظار

بدوره، أكد الخط الملاحي الفرنسي “CMA CGM”، على مراقبة الوضع في القناة عن كثب بعد استئناف حركة الملاحة مساء الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن معدل العبور اليومي للقافلة الواحدة حاليا يصل 80 عبورًا من وإلى خارج القناة.

وتوقع الخط الفرنسي، إنهاء عبور السفن المنتظرة في اتجاه الجنوب بحلول يوم غد الخميس الموافق أول أبريل، على أن يتم الانتهاء من عبور السفن المنتظرة للعبور ضمن قافلة الشمال بحلول يوم الجمعة المقبل.

وأفاد “CMA CGM” بأن معدل التأخر المتوقع يتراوح بين يوم أو يومين بالنسبة للسفن المخطط وصولها بين يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، مرجحا عودة الأوضاع لطبيعتها بحلول الأسبوع المقبل.

وكشف الخط الملاحي الفرنسي، يوم الثلاثاء، عن تحويل مسار سفينتين كانتا في طريقهم لعبور قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح بعد إغلاق مجرى القناة، فيما انتظرت نحو 27 سفينة مملوكة ومسيرة بالشراكة مع خطوط صينية في أماكن الانتظار المخصصة لعبور القناة بعد عودة حركة الملاحة.

“MSC” يخطر 4 سفن بالعدول عن رأس الرجاء الصالح متوقعا استمرار الضغط على شبكات الشحن والموانئ حتى الربع الثاني

ومن جانبها توقعت شركة المتوسط للملاحة “MSC” أن يؤدي حادث “إيفرجيفن” البنمية إلى تقليص السعة، مما يضيف ضغطًا مستمرًا على شبكات الشحن والموانئ حتى الربع الثاني من هذا العام.

وأشارت إلى خروج 3 سفن يوم الثلاثاء من القناة في قافلة الجنوب وانتظار 13 آخرى عند المرسى، و6 آخرين عبروا القناة في قافلة الشمال وتبقى 10 آخرين في الانتظار.

وكشفت “MSC” عن تحويل 15 سفينة للعبور سواء من رأس الرجاء الصالح أو اتخاذ طرقا أخرى بعيدا عن قناة السويس، منها 3 عاودت أدراجها نحو جنوب شرق آسيا، بعد تفريغ حمولاتها في مواني البحر الأحمر.

وأعادت شركة المتوسط للملاحة MSC، توجيه أربعة سفن لعبور القناة بعد تحرير السفينة البنمية بعد أن كانت وجهتها في وقت سابق إلى رأس الرجاء الصالح.

من جانب آخر، قالت شركة ” OCEAN NETWORK EXPRESS” أحد أكبر خطوط حاويات الثلاجة في العالم، إنه بالنسبة للسفن الستة التي تم تسييرها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، فستواصل مسارها على الرغم من إعادة حركة الملاحة في قناة السويس، لأن وصولها إلى الميناء المنصوص عليه في عقود “ETA” الحالية سيكون أبكر من إعادة التوجيه للقناة.

وأضافت الشركة أن هناك 17 سفينة تأثرت بإغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس بسبب حادث جنوح السفينة البنمية “إيفر جيفن”، ونحو 20 سفينة تنتظر عبور القناة حاليا بعد أن استئنفت حركة الملاحة.

القناة تقدر التعويضات بأكثر من مليار دولار من مالكة السفية والخط الملاحي

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد صرح أمس الأربعاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، بأن السفينة الجانحة موجودة حاليًا في منطقة البحريات، وأن حركة الملاحة تسير بأمان في قناة السويس.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بمنح حوافز بتخفيض يترواح ما بين 5 -15% للسفن المتضررة بسبب أزمة السفينة الجانحة.

وعن التحقيقات بشأن السفينة الجانحة، قال رئيس هيئة القناة، إن التحقيقات بدأت يوم الأربعاء وأن الصندوق الأسود بالسفينة سيكشف كل ما حدث قبل جنوحها.

ولفت إلى أن التحقيقات يجريها فريقًا يضم عضو بحري، وقانوني، وخبير تعويضات ومهندس، مقدرًا قيمة التعويضات التي من المقرر أن تطلبها الدولة بأنها قد تتجاوز المليار دولار من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها.

وأكد رئيس قناة السويس،أن السفينة الجانحة ستغادر بعد الاتفاق على التعويض، وحال رفضهم سيتم التحفظ على السفينة.

ونوه الفريق أسامة ربيع بأن “إيفرجيفن” تحمل بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار، مؤكدًا أنه كان هناك تعاونًا من الشركة المالكة للسفينة خلال الأزمة.