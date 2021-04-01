- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ تسعى مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى زيادة رأسمالها من أجل رد المساعدات التي تلقتها من الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ونشرت المجموعة اليوم الدعوة التي وجهتها للمساهمين لحضور الجمعية العمومية في الرابع من مايو المقبل، وذكرت في الدعوة أن من المنتظر أن يوافق المساهمون على زيادة رأس المال الأساسي بقيمة تصل إلى 5.5 مليار يورو.
ومن المنتظر أن يتمكن مجلس الإدارة التنفيذي ومجلس الإشراف من الاستفادة من هذا التفويض حتى الثالث من مايو 2026. وستستخدم الشركة عائدات الانبعاثات الكربونية بالدرجة الأولى في سداد المساعدات التي حصلت عليها من صندوق الاستقرار الاقتصادي (دبليو إس إف) في أزمة كورونا.
وتعقد الجمعية العمومية للمجموعة، المدرجة على قائمة مؤشر داكس للشركات المتوسطة، مجددا افتراضيا هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوفتهانزا الألمانية تسعى لزيادة رأس مال المجموعة بقيمة 5.5 مليار يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.