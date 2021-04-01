نوفاك يأمل في عودة مخزونات النفط العالمية لطبيعتها خلال شهرين أو ثلاثة

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_ قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الخميس إنه يأمل أن تعود مخزونات النفط العالمية إلى مستواها الطبيعي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
والمخزونات مؤشر مهم لقطاع النفط.
وأضاف أن روسيا ستزيد إنتاجها النفطي تدريجيا في الفترة من مايو إلى يوليو ، وفقا لقرار مجموعة أوبك+.
وتابع أن إجمالي زيادة الإنتاج الروسي ستبلغ 114 ألف برميل يوميا في تلك الفترة.
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