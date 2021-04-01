إيطاليا تسجل 501 وفاة و23649 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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_ قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت 501 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الخميس مقابل 467 في اليوم السابق، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات إلى 23649 من 23904.
وقالت وزارة الصحة إنها أجرت حوالي 356085 مسحا لكوفيد-19 في اليوم الماضي، مقارنة بنحو 351221 سابقا.
وسجلت إيطاليا 109847 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي ، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وسجلت البلاد 3.6 مليون حالة إصابة حتى الآن.
وبلغ عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة، 28949 يوم الخميس، انخفاضا من 29180 في اليوم السابق.
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