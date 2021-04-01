مال وأعمال

مشغل إيفرجيفن يحمل مالكها مسؤولية تعويضات جنوحها في قناة السويس

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دوت الخليج – قالت الشركة التايوانية المشغلة لسفينة الشحن العملاقة التي أعاقت حركة المرور في قناة السويس، لصحيفة “نيكي” اليابانية” اليوم الخميس، إنها غير مسؤولة عن أي أضرار مالية ناجمة عن الحادث.

وألقى “إريك هسيه” رئيس إيفرجرين مارين، مسؤولية التعويض عن إضرار حادي “إيفرجيفن” على مالك السفينة الياباني شوي كيسن، قائلا: “شركتنا ليست مسؤولة على الأقل”.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات تلفزيونية، إن الهيئة قدرت التعويضات عن حادث جنوح السفينة البنمية في المجرى الملاحي للقناة ما أغلقه لمدة 6 أيام بأكثر من مليار دولار.

وقال هسيه في إفادة صحفية في “تايبيه” اليوم الخميس، إن “الحادث وقع أثناء النقل وخلال هذه الظروف يتحمل مالك السفينة المسؤولية تعاقديا.. وشركتنا مسؤولة فقط عن الشحنة نفسها، والتي تغطيها شركة التأمين”.

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وأضاف رئيس إيفرجرين مارين: “حادث قناة السويس يفاقم نقص الحاويات في السوق العالمي، وستكون هناك زيادة مفاجئة في السفن العائدة إلى أوروبا من قناة السويس، فضلا عن الازدحام الكبير في الموانئ الأوروبية”.

وتوقع هسيه، تأخر الشحنات المتجهة إلى أوروبا بحوالي سبعة إلى عشرة أيام، على أن يستمر تأجيل الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة لنحو 10 أيام.

وقال رئيس إيفرجرين مارين، إن الشحن الدولي سيعود إلى معدلاته الطبيعية على الأرجح بحلول الفترة بين يوليو وسبتمبر المقبلين.

وتمتلك إيفر جرين مارين، الوحدة الأساسية لمجموعة Evergreen Group التايوانية، سابع أكبر قدرة شحن في العالم بحصة سوقية تصل 5.4%، كما حققت مبيعات بقيمة 207 مليارات دولار تايواني “7.26 مليار دولار” العام الماضي، وأرباحا صافية قدرها 24.3 مليار دولار تايواني جديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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