مايكروسوفت وأمازون يصعدان بستاندرد آند بورز لما فوق 4000 نقطة

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سكاي نيوز عربية _ ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أول إغلاق له على الإطلاق فوق مستوى الأربعة آلاف نقطة، تقوده مكاسب في أسهم مايكروسوفت وأمازون وألفابت، فضلا عن حالة التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.76 بالمئة إلى 13480.28 نقطة.
وبهذا يصبح ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا سبعة بالمئة منذ بداية 2021، ومكاسبه 80 بالمئة منذ أدنى مستوى له في مارس 2020.
وقال كينج ليب، مدير استراتيجية الاستثمار لدى بيكر أفنيو لإدارة الأصول في سان فرانسيسكو، “مازلنا نراهن على الصعود هذا العام، ونرى أنه في ظل التحفيز، والتزام مجلس الاحتياطي بالتيسير النقدي، وإعادة فتح الاقتصاد مع تطعيم مزيد من الأمريكيين، فإن أرباح الشركات ستبلي بلاء حسنا بوجه عام.”
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