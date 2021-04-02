مال وأعمال

الصين تبحث سبل استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود

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شينخوا _ تبحث الصين سبل استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود لتلبية طلب السوق، وفقا لما ذكره البنك المركزي المصري الصيني يوم الخميس .

قال وانغ شين، المسؤول في بنك الشعب الصيني في مؤتمر صحفي، إن البنك عمل مع مديرية المالية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة من أجل الاختبار الفني لاستخدام اليوان الرقمي في المدفوعات عبر الحدود في البر الرئيسي وهونج كونج.

وأضاف وانغ أنه من أجل هذا الغرض، يتعاون بنك الشعب الصينى أيضا مع مديرية المالية في هونغ كونغ والبنوك المركزية في كل من تايلاند والإمارات العربية المتحدة في مشروع بحثي متعدد الأطراف.

ويحرز تجريب اليوان الرقمي في الصين تقدماً مطرداً، مع استخدامه في المزيد من سيناريوهات تجريبية.

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وقامت عدة مدن صينية بما فيها بكين و شنتشن و سوتشو بتجربة العملة الرقمية منذ العام الماضي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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