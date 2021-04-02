مال وأعمال

الولايات المتحدة تستبعد اللجوء إلى استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

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وكالات _ استبعد رئيس الأخصائيين في الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، اللجوء إلى استخدام لقاح “أسترازينيكا” البريطاني في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة “” عن رئيس الاخصائيين، أنتوني فاوتشي، أنه لا يرى أي حاجة لاستخدام لقاح “أسترازينيكا” لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حتى لو تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة التنظيمية للأدوية.

وقال فاوتشي: “هذا (احتمال استخدام أسترازينيكا) لا يزال بحاجة إلى مزيد من النظر. لكن لدي رأي عام أنه بالنظر إلى العقود، التي لدينا مع عدد من الشركات، لدينا لقاحات كافية لتلبية جميع احتياجاتنا، دون اللجوء إلى أسترازينيكا”.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي علقت عمليات التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” بسبب تسجيل حالات تجلط دموي بعد استخدامه.

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وقد دفعت هذه الحالات الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي للتحقيق فيها، لكنها ترى حتى الآن أنه من الممكن مواصلة التطعيم.

وفي وقت سابق أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية عن رصدها ما مجموعه 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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