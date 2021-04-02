إيطاليا تسجل عجزا بقيمة 5.2% من الناتج المحلي في الربع الأخير من 2020

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– قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم الجمعة إن رصيد ميزانية إيطاليا تحول إلى تسجيل عجز 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع فائض 1.9 بالمئة في نفس الفترة من 2019.
وذكر المعهد أنه على مدى العام بالكامل، سجل العجز 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد بيانات لسنة 2020 بالكامل صدرت الشهر الماضي.
يأتي ذلك مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 البلاد.
وقال المعهد إن تدهور الأرصدة العامة في الربع الرابع يرجع إلى قفزة في إنفاق حكومة إيطاليا وانخفاض الإيرادات المرتبطين بالجائحة.
وهذا العام، تتوقع التقديرات الرسمية لروما انخفاض العجز قليلا إلى 8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصادر حكومية تقول إن هذا سيُعدل صعودا هذا الشهر ليضع في الاعتبار إنفاقا إضافيا لدعم الاقتصاد المتضرر من القيود القائمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
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