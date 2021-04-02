بريطانيا تعلن إصابة 25 حالة بتجلط دموي إثر تلقي لقاح أسترازينيكا

بلومبرج _ قالت بريطانيا، إن هناك 25 تقريرا جديدا عن حالات تجلط دموي نادرة في الأونة الأخيرة مرتبطة بتلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وهو ما يضاف إلى الأعداد التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تبني إجراءات احترازية إزاء اللقاح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أمس الخميس أن إجمالي حالات الإصابة بجلطات وصل إلى 30 منذ الرابع والعشرين من مارس الماضي.

وأكدت الوكالة عدم ورود تقارير في هذا الشأن جراء استخدام لقاح بيونتك/فايزر.

يشار إلى أن لقاح أسترازينيكا، الذي جرى تطويره بين الشركة البريطانية-السويدية وجامعة أكسفورد، يخضع لعمليات فحص دقيق متنامية، وقد تراجع الدعم له في أوروبا.

ورغم هذا، لا تزال دول كثيرة تعتمد عليه في مواجهة الوباء، وقد تم إعطاء ملايين الجرعات منه في أنحاء القارة.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن الحالات الثلاثين جاءت بعد إعطاء 18.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا التي تم إعطاؤها حتى تاريخه. وفي وقت سابق،

ولفتت الوكالة إلى خمس حالات إصابة بجلطات، بعد إعطاء 11 مليون جرعة من اللقاح.