ايتيدا تنظم أول مؤتمر لتشبيك الشركات التكنولوجية الناشئة مع صناديق رأس المال المخاطر

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أول مؤتمر لتشبيك الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

يعقد المؤتمر بالتعاون مع شركة “The Next Web” العالمية وهي إحدى شركات صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، ولديها شبكة ضخمة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

ووفق بيان أصدرته ايديتا، فسيعقد المؤتمر الذي يطلق عليه اسم “Hangout with VCs” لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في 8 إبريل الجاري، حيث يستهدف زيادة الوعي والتعريف بمناخ وبيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر.

ويهدف أيضًا إلى إتاحة الفرص للشركات الناشئة المتميزة في مجال التكنولوجيا لطرح أفكارها ومشروعاتها واستعراض حلولها المبتكرة أمام عدد من المستثمرين ومؤسسات دولية متخصصة في تمويل المشروعات الناشئة.

وتجمع الفعالية عدد من الخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم في هذا المجال، وبحضور عدد من الشركات التكنولوجية الناشئة الواعدة والتي تم اختيارها بعناية من قبل الهيئة، حيث سيتم خلال الفعالية تقديم محتوى متميز في هذا المجال، بالإضافة لعقد عدد من اللقاءات المكثفة للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.

وأكدت ايديتا، أنها تضع محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها الإستراتيجية وأجندة أعمالها حيث تعمل على وضع إستراتيجية متكاملة مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتعزيز القطاع على الخريطة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وتهيئة المناخ المشجع للإبداع في مجال التكنولوجيات الناشئة لمواجهة المنافسة العالمية والإقليمية.

وأشارت إلى أن مصر، تشهد نموًا سريعًا وملحوظًا في مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأبرزت المؤشرات والتقارير الدولية تميز وازدهار منظومة ريادة الأعمال في مصر في الآونة الأخيرة في ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي؛ كان من أبرزها استحواذ الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا خلال عام 2020، بنحو 24% من إجمالي عدد صفقات القارة في 2020.