البنك الأهلي يفتتح جناح العمليات الجديد بمستشفى الدمرداش

افتتح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جناح العمليات الجديد بمستشفى الدمرداش الذي تم إنشاؤه بمساهمات من البنك وصلت الى 116 مليون جنيه.

حضر الافتتاح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتور على الانور المدير التنفيذي لمستشفيات عين شمس التخصصي والاستاذ الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك.

وعقب الافتتاح أكد هشام عكاشة سعي البنك الأهلي الدائم لاستكمال مساهماته لتطوير جامعة عين شمس وخاصة المستشفيات الخاصة بها والتي وصلت حتى الأن 400 مليون جنيه تقريبا تم توجيهها لدعم وتطوير مختلف التخصصات الطبية بما يساهم فى تطوير الخدمة الطبية و التعليمية والبحثية بكلية الطب و مستشفيات الجامعة وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت 8 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، تم توجيهها لمختلف القطاعات التي تخدم المواطن المصري وخاصة القطاعين الصحي والتعليمي لتأثيرهما المباشر في خطط الدولة للتنمية.

وأشار إلى أن نصيب المساهمات فى مجال الصحة بلغت حوالى ثلاثة مليارات جنيه فيما تجاوزت المساهمات فى مجال التعليم مبلغ المليار جنيه خلال ذات الفترة وهو ما يؤكد استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته للدعم المجتمعي والتي تستهدف تحقيق الأثر الايجابي للخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود المتيني عن اعتزازه بدور البنك الأهلي المصري وشراكته مع جامعة عين شمس خاصة بمستشفياتها والتي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم حوالي نصف مليون مريض سنوياُ في مختلف التخصصات الطبية، إضافة الى انها تضم أفضل الكفاءات من الاطباء وهيئة التمريض و الاداريين، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعيا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضي وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن ويتوافق مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري، بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس وطلبة كليات الطب و التمريض.

وأكد الدكتور على الأنور أن جناح العمليات الجديد الذي تم افتتاحه بدعم كامل من بنك أهل مصر يعمل بنظام الكبسولة الذي يعد أحد الأساليب الطبية الحديثة بأعلى التقنيات التي توفر للمريض والطاقم الطبي أفضل مناخ لإجراء العمليات الجراحية بأفضل نتائج حيث يضم عدد 18غرفة عمليات منها عدد 14 غرفة بنظام الكبسولة مع تجهيز غرف الافاقة بالمستشفى وهي الاحتياجات التي تم دراستها لتطوير المستشفى لتفي بالاحتياجات المتنامية للمواطنين الذين تستقبلهم المستشفى بشكل يومي واستمرار الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضافت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن دور البنك في دعم مستشفيات جامعة عين شمس امتد لدعم مستشفى الدمرداش للجراحة بتطوير جناح التعقيم وأجهزة لقسم الأوعية الدموية وبعض الأقسام بالمستشفى، وكذا دعم مستشفى الأطفال التابع لمستشفيات جامعة عين شمس بتجهيز قسم الأشعة والكلى الصناعي وتطوير وحدة رعاية الصدر ومناظير الصدر التي كان لها دور كبير في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، إضافة للمساهمة تطوير وحدة السكتة الدماغية وقسم أمراض الدم وزرع النخاع بمستشفى الباطنة وتطوير مجمع العمليات ووحدة الكلى والكلى الصناعي بمستشفى عين شمس التخصصي.