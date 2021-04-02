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– وظف أرباب الأعمال في الولايات المتحدة موظفين بوتيرة تفوق المتوقع في مارس، إذ حفزتهم زيادة حملات التطعيم والمزيد من الأموال التي قدمتها الحكومة لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يعزز توقعات بأن الاقتصاد بدأ يشهد ازدهارا.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس الماضي.
وعُدلت بيانات فبراير صعودا لتُظهر إضافة 468 ألف وظيفة بدلا من الرقم السابق المعلن البالغ 379 ألفا.
كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 647 ألفا في مارس.
وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ستة بالمئة الشهر الماضي من 6.2 بالمئة في فبراير.
لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم “يعملون لكنهم متغيبون عن العمل”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نمو الوظائف يتسارع في الولايات المتحدة ومعدل البطالة يتراجع إلى 6% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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