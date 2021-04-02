اليونان تنتقد الاتحاد الأوروبي بسبب لقاحات كورونا

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سي ان بي سي _ انتقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الجمعة تعثر الاتحاد الأوروبي في طرح لقاحات كورونا لكنه قال إن اليونان ستضاعف التطعيمات خلال الأسابيع المقبلة وسيحصل كل من تجاوز عمره 60 عاما على اللقاح بنهاية مايو.
وعبر ميتسوتاكيس عن تقديره لعمليات شراء اللقاحات المشتركة،التي قامت بها المفوضية الأوروبية، والتي ساعدت دولا صغيرة مثل اليونان. وقال في كلمة بالبرلمان “لكنها فشلت في الوقت نفسه في توفير الكميات اللازمة وإمداد الدول الأعضاء بها على وجه السرعة”.
وقال رئيس الوزراء إن اليونان، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، أعطت ما يقرب من 1.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن وستستكمل 1.5 مليون جرعة أخرى بنهاية أبريل. وسيحصل كل من تجاوز عمره 60 عاما على جرعة واحدة على الأقل بنهاية مايو.
وتعرضت المفوضية الأوروبية لانتقادات بسبب أسلوبها إدارتها لعملية طرح اللقاحات وشاركت في توجيه اتهامات مريرة لشركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية التي لم تقم بتسليم سوى جزء صغير من كمية اللقاحات المنتظرة أصلا.
ودفاعا عن المفوضية، التي قالت إن صادرات اللقاحات ستتوقف حتى تسلم أسترازينيكا الكميات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي، قال ميتسوتاكيس “الاتحاد الأوروبي مضطر… لاستخدام كافة الوسائل القانونية لإرغام الشركات التي وقعت اتفاقيات مع التكتل على احترام التزاماتها التعاقدية بما في ذلك حظر التصدير”.
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