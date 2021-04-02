مال وأعمال

اليابان وأمريكا تهدفان إلى التوصل لاتفاق بشأن سلسلة إمداد الرقائق

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_ ذكرت صحيفة نيكي اليوم أن اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان بشأن إمدادات مكونات مهمة للرقائق، وتهدفان إلى التوصل لاتفاق في هذا الشأن حين يجتمع زعيما البلدين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يصبح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أول زعيم أجنبي يزور الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الاجتماع، الذي كان مقررا في الأصل في التاسع من أبريل، أُرجئ إلى 16 أبريل.

تأتي الزيارة بينما يفرض نقص عالمي لأشباه الموصلات ضغوطا على شركات صناعة السيارات والمصنعين في الولايات المتحدة، مما يجبرهم على خفض الإنتاج. واكتسب الأمر أهمية بالنسبة لصانعي السياسات الذين ينتابهم القلق بشأن المخاطر الاقتصادية والأمنية للنقص.

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وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن يبحث مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان المخاوف حيال النقص في اجتماع يُعقد اليوم.

وقال المسؤول للصحفيين “من العادل القول بأن دولنا الثلاث تملك العديد من مفاتيح مستقبل تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات وسنسعى للتأكيد على أهمية إبقاء تلك السلاسل من الإمدادات الحساسة آمنة”.

وقال مصدران حكوميان إنه من المتوقع أن يغادر سوجا اليابان في 15 أبريل وأن يغادر واشنطن في 17 من الشهر نفسه.

وقالت نيكي إن الاجتماع مع بايدن تأجل بسبب ظروف تتعلق بالجانب الأمريكي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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