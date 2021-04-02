نفي البنك المركزي المصري صحة ما تردد عن إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي. وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتصب أنه يشدد على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء وينفي صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري ينفي إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.