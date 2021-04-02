مال وأعمال

البنك المركزي المصري ينفي إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي

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نفي البنك المركزي المصري صحة ما تردد عن إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتصب أنه يشدد على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء وينفي صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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