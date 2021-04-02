مطاري الأقصر والغردقة الدولى يستقبلا أولى رحلات شركة TAROM الرومانية

وصل اليوم الي مطاري الأقصر والغردقة الدوليين أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الرومانية TAROM بخط سير ( بوخارست الاقصر / الغردقة بوخارست ) وعلي متنها 166 سائحا قادمين الي المطارين ، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة (Water Salute) بمطار الاقصر وهو تقليد عالمي لإستقبال الرحلات الجديدة التي تهبط لأول مرة بالمطارات كما قام فريقا العلاقات العامة بالمطارين بإستقبال الركاب والترحيب بهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظاً على السلامة العامة.

واعربت إدارة مطاري الأقصر والغردقة عن سعادتهم بوصول اولي الرحلات الجوية لشركة TAROM الرومانية حيث تعد هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار الاقصر رحلات الشركة الرومانية في الوقت التي تستأنف فيه رحلاتها لمطار الغردقة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وتعمل المطارات المصرية في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني على تقديم كافة التسهيلات لمنظمي الرحلات السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية .

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحله اسبوعيا بخط سير ( بوخارست – الاقصر / الغردقة – بوخارست ).