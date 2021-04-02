الإمارات تسجل 3 وفيات و2180 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن رصدها 3 وفيات و2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 465,939، والوفيات إلى 1,502 حالة.
كما أشارت الصحة الإماراتية إلى تعافي 2,321 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 450,111 حالة.
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