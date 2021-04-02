بايدن: سنساعد الملايين من الأمريكيين لتجاوز تداعيات كورونا

سبوتنيك نيوز _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، سنساعد الملايين من الأمريكيين لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام أمريكية “وصلنا إلى رقم قياسي في عملية اللقاح عند 20 مليون جرعة خلال أسبوع”.

وتابع بقوله “هناك أكثر من 56 مليون شخص حتى الآن، تلقوا جرعتي لقاح ضد كورونا”.

ومضى بقوله “لدينا اللقاحات اللازمة لتطعيم جميع الأمريكيين حتى نهاية مايو”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة إذا تبقى لديها فائض عن حاجتها من لقاحات فيروس كورونا فستشاركه مع دول أخرى.

وأضاف بايدن “سنبدأ في التأكد من رعاية الأمريكيين أولا. لكننا سنحاول بعد ذلك مساعدة بقية العالم”.

الرئيس الأمريكي أثنى أيضا على الشركات المنتجة للقاحات كورونا. مؤكدا أنها “متعاونة لدرجة كبيرة” وأنه لن يتردد في توزيع المعدات والمنتجات لمكافحة “كوفيد-19”.