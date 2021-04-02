إيطاليا تسجل 21932 إصابة و481 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 21932 إصابة و481 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، في تراجع ملموس لكلا المؤشرين.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21932، مقابل 23649 في بيانات الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 3629000 حالة، بينها 565295 نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 481 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقابل 501 الخميس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 110328 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 2953377 شخصا بعد رصد 19620 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا سابع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
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