وكالة ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف المغرب إلى BB+/B

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_ خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف المغرب اليوم إلى ‘BB+/B’ من ‘BBB-/A-3’ بسبب تضاؤل الحيز المالي والنظرة المستقبلية مستقرة.
وتعتقد أن الزيادة في الضمانات الحكومية بالمغرب تتسبب في زيادة كبيرة للالتزامات المحتملة وهو ما قد يفاقم الضغط على الميزانية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن التعافي الاقتصادي وإصلاحات الاقتصاد والميزانية ستساعد في تحقيق التوازن مقابل الضغوط المالية.
وأن النمو الاقتصادي في الفترة 2021-2024 سيدعمه التركيز الإستراتيجي للحكومة على تسريع التعافي الاقتصادي.
وخفض تصنيف المغرب يعكس نظرة الوكالة لتدهور وضع الميزانية بالبلاد.
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