الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح الروسي

سي إن بي سي _ أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على تويتر اليوم السبت أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد وأنه ينتظر تأكيد النتيجة وأن حالته المعنوية طيبة على الرغم من إصابته بارتفاع طفيف في درجة الحرارة .

وقال الرئيس، الذي أتم 62 عاما أمس الجمعة، في تغريدة “أنا في حالة بدنية جيدة”.

وكان فرنانديز قد تلقى لقاح (سبوتنيك في) الروسي ضد فيروس كورونا في بداية هذا العام.