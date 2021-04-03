صندوق النقد يوافق على ترتيبات تمويل جديدة لكينيا بقيمة 2.34 مليار دولار

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– قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن مجلس إدارته وافق على ترتيبات تمويل جديدة مدتها ثلاث سنوات لكينيا تبلغ قيمتها 2.34 مليار دولار لمساعدتها على مواصلة التصدي لجائحة كوفيد -19 ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون.
وأضاف الصندوق أن الموافقة على القروض الجديدة ستتيح الصرف الفوري لنحو 307.5 مليون دولار يمكن أن تستخدمها كينيا لدعم الميزانية إضافة إلى 739 مليون دولار تلقتها كمساعدات طارئة لفيروس كورونا في مايو أيار 2020 .
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