شركة تسلا تسلم نحو 185 ألف سيارة في الربع الأول من 2021

سي إن بي سي _ أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في بيان أنها أنتجت أكثر قليلا من 180 ألف سيارة خلال الربع الأول من 2021، وإنها قامت بتسليم نحو 185 ألف سيارة.

وكان المحللون يتوقعون أن تقوم تسلا بتسليم حوالي 168 ألف سيارة خلال هذه الفترة، بحسب FactSet.

وتجاوزت تسليمات الربع الأول الرقم القياسي السابق لشركة تسلا البالغ 180570 عملية تسليم في الربع الرابع من عام 2020.

وجاء في بيان الشركة: “لقد شجعنا الاستقبال القوي للسيارة موديل واي في الصين، ونتقدم سريعا صوب طاقة الإنتاج الكاملة”.

وأوضحت الشركة أن “موديل S وموديل X الجديدين حظيا باستقبال جيد على نحو استثنائي، مع تركيب معدات جديدة واختبارها خلال الربع الأول، ونحن لا نزال في المراحل المبكرة من زيادة الإنتاج”.