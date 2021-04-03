روسيا تسجل 9021 إصابة جديدة بفيروس كورونا و384 وفاة

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_ سجلت روسيا 9021 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت من بينها 2011 في موسكو مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و572077 حالة منذ بدء الجائحة قبل عام.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا إن 384 مريضا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 100 ألف و17 حالة.
وسجلت هيئة الإحصاءات الروسية (روستات) التي تجري إحصاء منفصلا عدد وفيات أكبر بكثير. وقالت الهيئة يوم الجمعة إنها سجلت أكثر من 225 ألف وفاة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة بالبلاد في أبريل نيسان من العام الماضي.
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