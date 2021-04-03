إصابات كورونا العالمية تتجاوز 130.24 مليون والوفيات مليونان و976882

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 130.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و976882.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 554296 30654334
البرازيل 328206 12910082
الهند 164110 12392260
فرنسا 96280 4741759
روسيا 239116 4563056
المملكة المتحدة 126816 4353668
إيطاليا 110328 3629000
تركيا 31892 3400296
إسبانيا 75541 3291394
ألمانيا 76860 2862412
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 – العراق 14390 862821
34 - الأردن 7039 622833
38 – المغرب 8835 497257
40 – لبنان 6286 471962
41 – الإمارات 1502 465939
42 – السعودية 6684 391325
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