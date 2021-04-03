عاجل.. هيئة قناة السويس: عبور جميع السفن المتأخرة بسبب جنوح إيفر جيفن

العربية نت _ أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع السبت، اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن.

وأشار ربيع في بيان صحفي إلى أن إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن.

وأكد أن نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي يعد إنجازا جديدا يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات.

وأوضح أن التقارير الملاحية تسجل، اليوم السبت، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة.

كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة اليوم السبت، 85 سفينة.

كما أكد أن العمل لم يتوقف ولو للحظة واحدة لضمان عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور سفن جديدة، منوها بجهود كافة رجال إدارة التحركات والمرشدين ودورهم في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في القناة.

يذكر أن حركة الملاحة بالقناة، اليوم السبت، سجلت عبور 85 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.7 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 50 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن.