يونايتد إيرلاينز تعتزم استئناف تعيين مئات الطيارين مع التفاؤل بشأن السفر

سي إن بي سي _ تعتزم شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية تعيين المئات من الطيارين، مع توقعات تعافي الطلب على السفر الجوي من تداعيات أزمة الوباء العالمي.

وقالت شركة الخطوط الجوية إنها أبلغت موظفيها عبر مذكرة داخلية أنها ستقوم بتعيين 300 طيار بشكل مبدئي.

وشركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها هي أولى شركات الطيران الأمريكية الكبرى التي أعلنت أنها ستستأنف توظيف الطيارين، في إشارة على أنها تستعد للتعافي. وستبدأ شركة الطيران بتوظيف حوالي 300 طيار كان لديهم عروض عمل مشروطة أو تدريب مجدول العام الماضي قبل أن تلغي شركة الطيران التوظيف.

وكانت شركات الطيران الأمريكية قد حققت خسائر إجمالية بقيمة 35 مليار دولار في العام الماضي، لكنها تتوقع صعودا مستمرا للحجوزات هذا العام مع زيادة عدد الحاصلين على اللقاحات ضد الفيروس.

وكتب نائب رئيس عمليات الطيران في يونايتد، بريان كويجلي في مذكرة لفريق العمل: “مع زيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس واتجاه الطلب على السفر للصعود، أشعر بالحماس لمشاركة خبر أن الشركة سوف تستأنف عملية توظيف الطيارين التي تم إيقافها العام الماضي”.

وتضمنت خطة الكونجرس جولة ثالثة من دعم الرواتب الفيدرالية لشركات الطيران التي لم تقم بتخفيض الوظائف حتى 30 سبتمبر، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لفيروس كورونا الشهر الماضي. ومنذ مارس 2020، خصص المشرعون 54 مليار دولار من المنح والقروض لشركات الطيران لدفع رواتب العمال خلال الأزمة.

وارتفع الطلب على السفر الجوي مؤخرا. وقامت إدارة أمن النقل الأمريكية بفحص ما معدله 1.2 مليون شخص يوميًا الشهر الماضي، بزيادة 15% عن العام الماضي عندما تسببت الجائحة بالغاء جميع رحلات السفر تقريبا بسبب الحظر والبقاء في المنزل.

ولا تزال أعداد المسافرين في الشهر الماضي أقل من نصف مستويات مارس 2019 مع توقف الأعمال والسفر الدولي في الغالب، لكن الطلب على الترفيه بدأ في الارتفاع. قال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد سكوت كيربي يوم الأربعاء في مؤتمر صناعي إن الطلب المحلي على الترفيه قد تعافى بالكامل تقريبًا.