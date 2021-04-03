السيسي يدعو لمتابعة موكب المومياوات: مشهد مهيب ودليل على عظمة هذا الشعب

دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتطلع بكل الفخر والاعتزاز لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على صفحته بموقع فيسبوك، إن “هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ”.

ودعا السيسي “كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية”.