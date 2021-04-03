الرئيس السيسي يتفقد متحف الحضارة قبيل انطلاق موكب المومياوات الملكية

دوت الخليج – تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط؛ الذي يستعد لاستقبال المومياوات الملكية بعد قليل.

وكان في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

واصطحب العناني الحضور في جولة تعريفية بمقتنيات المتحف، الذي يفتح أبوابه رسميا لاستقبال الجمهور اعتبارا من غدٍ الأحد.