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دوت الخليج – تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط؛ الذي يستعد لاستقبال المومياوات الملكية بعد قليل.
وكان في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.
واصطحب العناني الحضور في جولة تعريفية بمقتنيات المتحف، الذي يفتح أبوابه رسميا لاستقبال الجمهور اعتبارا من غدٍ الأحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتفقد متحف الحضارة قبيل انطلاق موكب المومياوات الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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