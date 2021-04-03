مال وأعمال

الرئيس السيسي يتفقد متحف الحضارة قبيل انطلاق موكب المومياوات الملكية

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دوت الخليج – تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط؛ الذي يستعد لاستقبال المومياوات الملكية بعد قليل.

وكان في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

واصطحب العناني الحضور في جولة تعريفية بمقتنيات المتحف، الذي يفتح أبوابه رسميا لاستقبال الجمهور اعتبارا من غدٍ الأحد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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