انطلاق موكب المومياوات الملكية.. ألبوم صور

دوت الخليج – انطلق قبل قليل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط. ويشهد متحف الحضارة احتقالية خاصة بهذه المناسبة يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومديرة منظمة اليونسكو والامين العام لمنظمة السياحة العالمية. وشهدت الاحتفالية تقديم عرض أوبرالي يتضمن كلمات عبر الفيديو لعدد من الفنانيين، ومنهم: يسرا ومنى زكي ونيللي كريم وأحمد السفا وأحمد عز وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز. السابق 1 من 8 التالي

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