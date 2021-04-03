الرئيس السيسي يستقبل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة.. ألبوم صور

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط. وتستقر المومياوات الملكية، وعددها 22 مومياء، في المتحف القومي للحضارة، بعد فترة قضتها بالمتحف المصري بالتحرير. وجرت مراسم استقبال رسمية للموكب؛ حيث أطلقت المدافع 21 طلقة ترحيبية. السابق 1 من 8 التالي

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