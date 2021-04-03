بزنس إنسايدر: تسريب بيانات نصف مليار مستخدم لفيسبوك

سكاي نيوز عربية – كشفت صحيفة “بزنس إنسايدر” نقلا عن مسؤول بشركة “هيدسون روك” للأمن السيبراني تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لفيسبوك على منتدى عبر الإنترنت. وشملت التسريبات بحسب الموقع 106 دول و32 مليون مشترك من الولايات المتحدة و11 مستخدم من بريطانيا و6 ملايين من الهند. وشملت المعلومات المسربة أرقام الهواتف وتواريخ الميلاد والأسماء الكاملة للمشتركين والسير الذاتية المتوفرة وبعضها شمل البريد الإلكتروني.

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