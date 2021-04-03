مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن ضد محاولات النيل من المملكة

دوت الخليج – أعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية، وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها.

وأكدت مصر، في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري والعربي.

و‏أعلنت وكالة الأنباء الأردنية اعتقال الأمير حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق؛ لأسباب أمنية، مضيفة أنه جار التحقيق معهم.