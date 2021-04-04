إيطاليا تسجل 376 حالة وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 376 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 481 أمس، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 21 ألفا و261 من 21 ألفا و932.

وسجلت إيطاليا 110 آلاف و704 حالات وفاة بالفيروس منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن مليونين و650 ألفا.